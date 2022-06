Prima e Dopo: la rinascita di una casa abbandonata in Toscana

Suvereto è una pittoresca cittadina situata in provincia di Livorno, in Toscana, ed è il luogo che ospita una vecchia villa tornata in vita grazie ad un sorprendente lavoro di ristrutturazione. La casa colonica del nostro Prima & Dopo si trova immersa in un paesaggio incantato circondato da frutteti e alberi maestosi. Dopo molti decenni di vita, dopo essere passato di mano in mano per ben 3 generazioni, la struttura richiedeva un intervento di ristrutturazione per migliorarne lo stato. Lo studio MC2 Architettura è stato incaricato di eseguire questa operazione riabilitativa mirata ad un miglioramento funzionale ed energetico e ad un'armonizzazione della facciata e gli spazi interni.

Il progetto finale, come vedremo, è riuscito a portare alla luce una villa che scommette sul futuro, senza però perdere di vista le sue radici rurali.