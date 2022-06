Trend 2019 per decorare la casa a Pasqua

La Fontana Forni proposta da Tonazzo SRL è una scelta sicura e di qualità Made in Italy per i vostri pranzi in giardino. L'ideale per i gruppi numerosi e le famiglie, in quanto per la sua struttura particolare, permette la cottura di diversi alimenti contemporaneamente senza che si contaminino a vicenda. Preparatevi a delle feste in giardino memorabili per le vostre vacanze di Pasqua!