Come arredare giardino e terrazzo in maniera semplice ed economica

Il modo più semplice per portare una ventata di aria fresca in giardino o in terrazzo è sicuramente quello di cambiare i vasi alle piante. Se l'intenzione è quella di dare un tocco di allegria e originalità allo spazio, allora non possiamo fare altro che consigliarvi vasi dalle forme particolari e che difficilmente passeranno inosservati.

Qui vi presentiamo ’The Flower”, una linea di decorazioni per balconi e davanzali dalla forma divertente e disponibili in tanti colori diversi. Sono realizzati in lamiera zincata tagliata con macchina a controllo numerico e verniciati a fuoco. Un'idea Officineeda.