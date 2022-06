Top 5 della settimana – Tra appartamenti e ville a misura di portafoglio!

È già terminata la settimana! Il tempo vola e così ci avviciniamo sempre più velocemente al Natale. Sì, lo sappiamo, stiamo guardando forse troppo in là, ma meglio prepararsi con anticipo! Ad ogni modo, questi 7 giorni su homify sono stati contraddistinti da abitazioni quali ville e case indipendenti che manifestano la vostra voglia di cambiare, infatti, come vi abbiamo mostrato, basta un budget discreto per poter rinunciare al solito appartamento in condominio. Certo è che quest’ultimo non va disdegnato del tutto: con l'aiuto di un esperto può diventare una vera e propria reggia!

Diamo uno sguardo più da vicino alla nostra Top 5 degli articoli più letti di questa settimana scelti direttamente da voi!