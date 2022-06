homify 360°: la ristrutturazione di una villa signorile

Il nostro homify 360° di oggi ci mostra il lavoro di interior design che lo studio Ceron & Ceron ha condotto su una splendida villa padronale ristrutturata in chiave moderna. In questo Libro delle Idee avremo la possibilità di vedere interni eleganti, moderni e molto accoglienti. La richiesta della committenza non era semplice da soddisfare, ma il nostro esperto è stato in grado di fare un ottimo lavoro: i padroni di casa desideravano mantenere l'aria regale della residenza, ma darle un volto più moderno che riuscisse ad entrare e uscire dalla tradizione con personalità ed eclettismo. Un sfida che, secondo noi, è riuscita perfettamente, voi che dite?