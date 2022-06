Un'oasi di modernità a Roma !

Il soggiorno ha un linguaggio molto elegante, è uno spazio formale, in cui elementi di tono aulico si mescolano in modo perfetto dando vita ad uno spazio che è perfetto per ricevere. Le texture della parete di fondo e del pavimento sembrano non poter esistere l'una senza l'altra. Allo stesso tempo, elementi più informali stemperano l'austerità e creano il perfetto equilibrio. Il tavolo da pranzo, che condivide lo stesso spazio del soggiorno, è materico e geometrico, ma le sedie, di colori diversi lo vivacizzano, così come la luce a sospensione, dal volume articolato.