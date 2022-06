Per proteggere dalla pioggia: pergolato e pensiline in legno

La copertura dei posti auto è una delle funzioni privilegiate delle pensiline in legno: sia di quelle costruite in modalità free-standing sia di quelle realizzate in aderenza ad altri fabbricati. È quest'ultimo il caso della pensilina in legno illustrata nell'immagine che precede, realizzata dall'azienda specializzata Alfa Porticati di Mairago, in provincia di Lecco.

Due sono le principali particolarità di questa pensilina in legno: il rivestimento della soletta in cemento per creare uniformità e la messa in opera di speciali pilastri piegati allo scopo di evidenziare la punta dei travetti e dare maggiore protezione al legno posto sul perimetro. La pensilina in legno è verniciata con impregnati all’acqua di alta qualità che le rendono resistente nel tempo e agli agenti atmosferici.