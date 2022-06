Una piccola casa per tutte le tasche!

È assodato che le grandi case e i grani progetti abbiamo alle spalle un lavoro di decorazione e finitura di un certo tipo. Molte delle soluzioni che danno un look ultramoderno sono piuttosto costose e non sempre il risultato è esteticamente valido. Oggi andiamo a conoscere qualcosa di classico, come il lavoro dello studio FINGERHAUS GMBH. Le residenze progettate da loro sono molto interessanti, dal punto di vista architettonico. Si dice che le soluzioni più semplici siano le migliori e questa è decisamente la premessa alla base del progetto. Se state mettendo su casa, prendete spunto!