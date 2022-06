Il Bar del Duomo

La storia italiana si compone di molte tappe, tra avvenimenti gloriosi e situazioni difficili, tutti eventi che hanno plasmato nei secoli le nostre città insieme ai ritmi di vita, agli usi e ai costumi. Nasce così la tradizione che ha visto il fiorire di detti in dialetto ancora in uso, di pratiche e cibi diffusi in particolari regioni e non in altre. Il contatto con le persone arricchisce, era questo forse il concetto cardine di quella vita sociale che si promulgava nei centri delle grandi metropoli o dei piccoli paesi, dove accanto alla chiesa vi era sempre la piazza, e poi l'immancabile bar. Ogni fatto era pubblico, il vociare ed i pettegolezzi influivano sulla reputazione delle persone e delle famiglie, certo, ma se si pensa ad oggi, il concetto di privacy non è di certo più tutelato visto che ormai la piazza è virtuale e non più fisica, e le dinamiche pressoché simili.

Data la premessa, ecco quello che ci ha spinto a scrivere del Bar del Duomo, un progetto dell' Arch. Pasquale Gentile che invita ad uscire, vivere il centro storico e prendere un caffè con gli amici, cosa che ha molto più valore di una chat o un like sui social network.