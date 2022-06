Arredamento country: 9 idee davvero facili da copiare

Siamo in cerca di un'idea per trasformare il nostro bagno in una stanza calda e accogliente? Potremmo per esempio prendere spunto da questa affascinante proposta dello Studio NARO per dare vita, con poche e semplici mosse, a un suggestivo bagno in stile rustico. Perché non sarà necessario stravolgere tutto l'ambiente per realizzare il nostro nuovo arredamento country. Basterà infatti aggiungere qualche piccolo dettaglio di ispirazione rurale, come lo specchio in legno ereditato dalla nonna o un vecchio scaffale magari ridipinto, o perché no, anche un antico comodino trasformato per l'occasione in mobiletto porta make-up. Il risultato? Lo potremo di certo dedurre dall'espressione sorpresa dei nostri ospiti!

