Prima & Dopo: da malandata casa anni '20 a villa minimal

La committenza voleva che fosse garantito un isolamento termico perfetto, oltre ad avere più spazio nella zona del sottotetto.

Così è stato: ora il nuovo sottotetto accoglie molte stanze, tra camere da letto e bagno. Tuttavia, nel corso degli anni, le ingiurie del tempo avevano causato lo stato di degrado che possiamo osservare in questa immagine. Per fortuna, i nostri esperti come per incanto, sembrano essere quasi in grado di andare indietro nel tempo, ed è stato così che è stata progettata la moderna e confortevole camera da letto che stiamo per vedere ..