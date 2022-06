Come salvare lo spazio: il Raumplan

La parete in legno Douglas dal colore caldo è stata affiancata ad altre due cromie che creano un rapporto di contrasto ed eleganza nell'ambiente: stiamo parlando del nero che potete vedere applicato al mobile della cucina, oltre che in bagno e nell'arredo principale del soggiorno e il white tie, così chiamato dagli inglesi e utilizzato per il contenitore centrale della zona giorno.

Il grande mobile nero della cucina è stato realizzato in HPL nero su disegno, la cui caratteristica principale è il vano centrale completamente aspirato. Questo dettaglio è molto importante in quanto, vista la sua posizione centrale, la geometria della cucina è stata studiata in modo da trattenere al meglio gli odori, senza che la cappa sia troppo rumorosa.