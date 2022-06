5 idee per le pareti di casa in vista della primavera

All The Fruits

La scelta della carta da parati o dell'intonaco non è mai semplice: troppo colore rischia di stancare, ma troppo poco magari non è proprio quello che stavate cercando. All The Fruits ci propone una carta da parati dalla cromia neutra, ma dal carattere deciso: Wood (questo il suo nome) è un pattern stampato digitalmente su carta da parati tradizionale di altissima qualità. Questo tipo di carta da parati è molto semplice da applicare, in quanto la ripetizione è stata studiata apposta per non dover combaciare ai lati del rotolo; così da non dover tagliare gli eccessi.

Questa soluzione può essere davvero interessante perché, come si vede nell'immagine, abbinata a decorazioni dalla cromia allegra (in questo caso abbiamo un vaso giallo) porterà una ventata di aria fresca in casa vostra.