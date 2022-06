DMY – L'International Design Festival di Berlino 2014

Room in a box è sicuramente il progetto che ha maggiormente catturato la nostra attenzione e che ci auguriamo di trattare ancora in seguito. Il letto in questione è stato pensato e progettato per le esigenze della generazione Y, sempre in movimento da un capo all'altro dell'Europa e non solo. Il letto ha una struttura creata interamente con cartone ondulato. All'inizio, eravamo molto sorpresi e soprattutto dubbiosi a riguardo, pensavamo che un letto del genere non potesse reggere il peso di una persona adulta. Avendo avuto la fortuna di provarlo, possiamo dire che non c'è stato pregiudizio più errato: la struttura è resistente ed inoltre comodissima per la nostra schiena.