Le idee da copiare di un loft a MIlano

La prima foto ci introduce subito nel soggiorno, un grande open space ideato per il piano terra dell'abitazione. Il loft si sviluppa infatti su due diversi livelli, per una superficie calpestabile di 130 mq in tutto. L'intera zona giorno è caratterizzata dalla generosa quantità di luce naturale, a sfiorare delicatamente le superfici lucide e trasparenti dell'arredamento. Un elemento in particolare attira la nostra attenzione, suggerendoci di presentarvelo come prima idea da copiare: un grande mobile in muratura, aperto e sviluppato a tutta altezza. Soluzione ideale per tutti gli ambienti dotati di soffitti alti, la vediamo svettare con il suo profilo dalle linee minimal, mentre funge sia da mobile per la TV sia da libreria.