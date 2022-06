Home staging : come dare un look più giovane e moderno al tuo appartamento

La risposta viene sorprendentemente dal vecchio . Sì, avete capito bene e no, non ci stiamo contraddicendo. Rendere più giovane e moderno l'appartamento in modo economico passa anche attraverso il saper riciclare in modo creativo i vecchi mobili o complementi d'arredo.

Così una vecchia porta di legno può essere recuperata e trasformata in una magnifica testata per il letto, proprio come è avvenuto qui. Il malandato soprammobile di famiglia, verniciato di bianco, può diventare una cornice dallo stile eclettico perfetta da appendere sopra al letto, specie se su uno sfondo rosso acceso verniciato di fresco. E la panca di fine '800 che magari avete trovato in cantina, si rivela un sorprendente decoro per la stanza, un gioiellino vintage per niente a disagio con gli scaffali minimal che sostituiscono i vecchi comodini e le nuove lampade a righe colorate.