Il muro salva lo spazio

Vi ricordate il piccolo appartamento parigino della scorsa settimana? Di come, nonostante la ridotta metratura, gli spazi fossero stati sfruttati in modo da dividere l'appartamento in tre zone grazie all'utilizzo di un blocco centrale con cucina integrata?

Questa settimana vogliamo presentarvi un altro progetto riguardante lo stesso argomento: si tratta della realizzazione di un muro-arredo costruito in seguito ad una ristrutturazione in un appartamento a Noto, in Sicilia. Il muro, nella sua semplicità, divide l'abitazione creando due zone distinte e raddoppiando la distribuzione interna degli spazi.

Il merito del lavoro va ad Andrea Morana e Luana Rao, giovani architetti siciliani con studio a Siracusa.