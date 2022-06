Come conservare il vino: la cantina a spirale

Per i buongustai, il vino è molto più di una semplice bevanda. È un piacere infinito per il palato, ma anche per l'olfatto e vista, è il modo migliore per accompagnare un pasto o una chiacchierata. Proprio per questo, sempre più persone studiano il modo di creare uno spazio dove conservare le bottiglie di vino dentro casa. Grande o piccola che sia, la nostra cantina farà sì che il nostro vino mantenga le sue caratteristiche inalterate. Oggi vogliamo quindi parlarvi di come questo spazio si sia evoluto concedendo a chi ne desidera uno di poter scegliere tra moltissime alternative, come ad esempio la cantina a spirale.

In realtà, questo sistema che appare così innovativo è basato su un concetto molto antico: la conservazione del vino sotto terra, in uno spazio quasi segreto a cui si accede aprendo una botola nascosta nel pavimento, risale infatti al tempo dei nostri antenati. I vantaggi sono evidenti: la temperatura naturale viene mantenuta e il vino viene tenuto lontano da luce e fonti di calore con una perfetta ventilazione e umidità. Scopriamo quindi come questo principio è stato messo in linea con la modernità.