Tetto trasparente: l'Insospettabile Magia del Policarbonato

Era il 1928 quando alla DuPont il chimico E. I. Carothers diede vita ai primi studi su un polimero termoplastico ottenuto dall'acido carbonico che sarebbe destinato a diventare uno dei più importanti materiali dell'architettura contemporanea. Il vero inizio dello sfruttamento commerciale del policarbonato avviene tuttavia solo intorno al 1960 da parte della Bayer e della General Electric, in entrambi i casi si trattava di policarbonato di bisfenolo A.

Questo genere di policarbonati hanno visto crescere in misura sorprendente il loro utilizzo per le loro proprietà particolari di trasparenza, resistenza termica e meccanica, oltre che per le buone proprietà elettriche e per la durezza. In generale le coperture in policarbonato sono realizzate con questa tipologie del materiale. Facilmente lavorabile per estrusione e stampaggio, il policarbonato si presta alla realizzazione di coperture e strutture anche molto complesse.

La trasparenza e l’assenza di colore del materiale permettono una permeabilità alla luce del 89% nello spettro del visibile e lo rendono particolarmente indicato per le superfici di copertura. Usualmente gli UV vengono assorbiti e causano ingiallimento nelle coperture in policarbonato: per evitare tale inconveniente si utilizzano degli stabilizzatori come i benzotriazoli o delle apposite protezioni applicate sulla superficie esposta agli agenti atmosferici.

La trasparenza delle coperture in policarbonato, unita alle proprietà meccaniche del materiale (curvabile a freddo, a differenza del vetro), lo rendono il sostituto naturale delle coperture in vetro.