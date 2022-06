10 idee per progettare una cucina moderna con isola

Con spazio lavabo, scolapiatti o fornelli, con tavolo annesso o senza, o addirittura multifunzionale, con forno, vani e cassettoni per qualsiasi esigenza, l'isola nelle cucine moderne è davvero un must, e ci sono diverse ragioni per ogni progetto dovrebbe includerla. Le tendenze interior design parlano chiaro: non solo una cucina moderna con isola diventa ambiente di grande impatto visivo, ma assurge a volte, a vera e propria sala da pranzo, o zona adibita alla convivialità di un pasto mordi e fuggi. Curare i dettagli è inoltre accorgimento essenziale, dagli sgabelli ai materiali, dai colori all'illuminazione. I 10 progetti che vi proponiamo oggi, si distinguono per un ottimo rapporto tra funzionalità ed estetica, ideali per chi desideri progettare una cucina moderna con isola ex-novo, oppure chi abbia in programma di ristrutturare la propria già esistente. Non ci sono dunque metrature troppo piccole o troppo ampie per poter ripensare questo ambiente secondo alcuni suggerimenti. Basterà adocchiare la soluzione adatta per ottimizzare al meglio funzioni e ampiezze.