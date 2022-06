Le piastrelle ideali per dare carattere alla cucina

In ceramica artistica e gres porcellanato dai molteplici effetti, ma anche in pietra acrilica e naturale o legno, ma anche d'ispirazione brick, porose e ruvide, o lappate, lisce e glossy: le piastrelle adatte per la cucina si presentano in mille varianti per collocarsi al meglio in qualsiasi casa, dalla più minimal alla più eclettica. Svariate le caratteristiche tecniche che devono possedere, come durevolezza, facilità di pulitura e resistenza, trattandosi di un ambiente ad alto rischio usura per il suo utilizzo massiccio. Se è poi vero che una delle rivoluzioni del settore riguarda proprio l'entrata in scena del grande formato, ecco che per il background sovrastante al piano cottura della cucina o per il rivestimento dell'intera parete, è consigliabile una piastrella di piccole dimensioni, in particolar modo, quella più colorata o a stampa e caratterizzante. Lavorate artigianalmente e oggetto di studio e di ricerca stilistica, ma anche sviluppate graficamente tramite decorazione digitale, le piastrelle per la cucina risultano un elemento importante per dare personalità agli spazi.

Vediamo allora 10 progetti internazionali per prendere spunto e lasciarci ispirare o guidare nella scelta delle piastrelle più adatte per la nostra cucina.