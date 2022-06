Un appartamento piccolo ma con una grande personalità

Qui ad homify non proponiamo solo progetti di case di lusso e appartamenti dalle grandi dimensioni, ma sempre più spesso ci capita di parlare di piccoli ambienti, loft e mini appartamenti, delle vere e proprie sfide per gli addetti ai lavori che, per soddisfare delle committenze esigenti, si trovano costretti a dotare pochi m² di tutto il necessario per una casa confortevole, accogliente e.. praticamente cucita su misura!

Quello che stiamo per scoprire è un appartamento di soli 35 m², progettato dell’architetto José Tiago Rosa, un’abitazione compatta, si, ma dotata di una grande personalità!