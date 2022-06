Tutto quello che non avreste mai immaginato sulla pietra per interni!

La carrellata sulle pietre per interni non poteva dimenticare una pavimentazione in marmo, anche se in questo caso tutt'altro che tradizionale. Inserita in un progetto di ristrutturazione totale di una vecchia abitazione rurale firmato da Caterina Camerota, il pavimento in marmo Rain Forest Brown è posato a macchia in lastre di grandi dimensioni e lavorato con una speciale sabbiatura tale da far risaltare, come tante radici, le venature della pietra per interni.