Lo stile scandinavo in un fantastico appartamento a Roma!

La cucina non è particolarmente ampia, ma è comoda e soprattutto piena di stile! Il piano di lavoro in marmo dà un aspetto elegantissimo e perfettamente in tono con le linee decise e il carattere forte dell'appartamento; inoltre è un richiamo al vintage, in perfetto accordo con il prezioso tavolo degli anni 40 che abbiamo visto poco fa. Semplicemente delizioso l'angolo dedicato ai pasti: un semplice tavolino tondo, sempre sullo stesso stile dell'altro e due sedie in legno lamellare piegato, che per le loro linee così ben modellate bastano a lasciare a bocca aperta. Ad arricchire lo spazio un tocco di rosso alle pareti!

Di seguito il soggiorno, in un'atmosfera intima.