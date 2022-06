5 consigli per rinnovare il design del soggiorno

Se si ha spazio si può decidere di realizzare una stanza all'insegna del comfort e così, in un ambiente luminoso e dalle grandi finestre, Studio Fori più che un soggiorno realizza un'area lounge per assecondare la voglia di relax di tutta la famiglia. Potrete pensare di sostituire il classico divano con tre chaise longue per godersi al meglio il film dopo cena da soli o in compagnia e nel caso vi capiti di appisolarvi non vi ritroverete alle quattro del mattino con il mal di schiena e la cera di chi non dorme da mesi.