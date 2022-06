Come ristrutturare una soffitta di 75 mq

Come ristrutturare la soffitta? In un luogo del genere bisogna fare i conti con alcune ovvie caratteristiche architettoniche come l'altezza ridotta dei soffitti e, se non si dispone di un super attico, anche di una superficie complessiva non molto estesa. Per illustrarvi come ristrutturare uno spazio del genere, abbiamo deciso di descrivervi nei minimi particolari un progetto che ci è parso molto interessante. Ci troviamo a Verona, in una soffitta di 75 mq in un edificio degli anni Sessanta. L'immobile si presentava completamente privo di impianti e finiture.

La giovane committenza aveva espressamente chiesto uno spazio fluido e dinamico, con una camera da letto, una cucina, un bagno e una zona ripostiglio. Il progetto ha inoltre potuto sfruttare la posizione all'ultimo piano per poter creare una piccola altana, cioè una piattaforma posta sulla parte più elevata di un edificio. Un'ulteriore sfida per l'intervento operato da studioWOK è stata quella di dover rispettare un budget non particolarmente elevato. Le fotografie sono di Federico Villa.