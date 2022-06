Un appartamento in stile eclettico e moderno

Sull'altro lato troviamo la zona pranzo. Questo angolo del living si contraddistingue per la libreria in legno che ci ricorda l'arredamento tipico degli studi di una volta. Anche il pavimento in parquet è un richiamo al passato, mentre il tavolo centrale in cristallo è in pieno stile moderno. Tre lampade a sospensione si occupano dell’illuminazione artificiale. Da non sottovalutare il sapiente uso delle piante per non lasciare vuoti gli angoli della stanza.