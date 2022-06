Vivere la tradizione: una casa d'altri tempi

Una volta all’interno della casa, la presenza dei due livelli è evidente. I soffitti alti hanno permesso la suddivisione dello spazio anche in altezza, pur mantenendo le diverse aree in diretta comunicazione tra loro. La separazione, infatti, non è affatto netta, bensì il piano superiore si affaccia su quello inferiore quasi fosse un grande soppalco. In questo modo, la luce proveniente dalle finestre del piano superiore penetra anche nel locale inferiore, rendendolo un po’ più luminoso di quanto lo sarebbe senza questo beneficio. Questa zona è piena di elementi caratteristici, dalle mattonelle in cotto che rivestono i pavimenti, ai mobili in legno scuro, passando per i piatti in porcellana appesi alla parete superiore.