Il progetto di un bilocale perfetto per una coppia

Andare a vivere da soli è sempre un passo importante, soprattutto se si decide di lasciare il tetto di mamma e papà per trasferirsi in compagnia del proprio partner. Una scelta, quella della convivenza, che spesso si rivela più complicata del previsto, ma che una volta trovato il nido perfetto, vi permetterà di condurre una vita di coppia sicuramente più rilassata. Oggi vi vogliamo mostrare un progetto curato dall'architetto Lorenzo Rossi, di un bilocale che, a nostro avviso, potrebbe essere l'abitazione perfetta per una giovane coppia. Spazi non troppo dispersivi permettono una vita sicuramente più agevole, soprattutto se si è fuori casa tutto il giorno e non ci si può ancora permettere di pagare una persona che venga a fare le pulizie più di una volta alla settimana.