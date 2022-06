10 tipi di tettoia in ferro e pergolato

La tettoia in ferro è un mito e un codice: rappresenta la possibilità di usufruire con leggerezza di uno spazio coperto o semi coperto all'esterno della nostra abitazione al quale affidare la protezione di oggetti o pratiche più disparate: l'automobile, gli attrezzi, poltroncine e tavoli in vimini per il comfort all'aria aperta, piante o giochi per l'outdoor. Semplice ed essenziale oppure più lavorata fino al decoro minuto, la tettoia in ferro possiede un proprio codice costruttivo, che è proprio al materiale che la compone. È dunque un oggetto elastico e leggero, facilmente trasportabile e posizionabile nei contesti più disparati. In ultima analisi la tettoia in ferro può essere rappresentata come l'archetipo di una casa: una casa, naturalmente, ridotta ai suoi termini più essenziali, che mantiene però forte e stabile un proprio codice abitativo, pronto ad accogliere chiunque ne faccia domanda. Immergiamoci allora tra i segni e i segnali delle tettoie in ferro, alla scoperta delle sue mille forme e possibilità applicative.

