9 case di campagna rivoluzionarie!

Dove potrebbe trovarsi questa finestra se non in una casa di campagna, immersa nel verde (e naturalmente, affacciata su un lago). I dettagli e le finiture della finestra e del muro bianco e scabro non lasciano dubbi: ci comunicano un rapporto tattile inconfondibile, fatto di pietre intonacate a calce e di cornici squadrate finite in tono su tono. La casa è costruita nella campagna collinare vicino a Bardolino, in provincia di Verona e affacciata sul lago di Garda. La casa di campagna era un tempo l'abitazione dei mezzadri del fondo Colombarone, oggi trasformato in un enorme giardino di diciotto ettari.