Home staging: come arredare la taverna

“Rinnovare la propria abitazione”. Quante volte abbiamo letto o sentito questa frase? Ma come fare? Molto probabilmente abbiamo già iniziato a sfogliare riviste e cataloghi, ma quei progetti sono tutti troppo perfetti e i mobili che ci mostrano sono quasi sempre molto cari. La nostra rubrica relativa all'home staging ha già sottolineato più volte come questi tipi d’intervento, nati per la vendita degli immobili, riescano in primo luogo a valorizzare al massimo ciò che si ha, diventando in questo modo adatti anche per rinnovare l'arredo di casa spendendo veramente poco.

Si può rinfrescare l'aspetto di un ambiente con piccoli e semplici accorgimenti, senza dover per forza affrontare una ristrutturazione. Questo intervento in particolare riguarda la taverna di una villetta che è stata adibita a sala hobby. Il progetto ha visto all'opera l'home stager Antonella Polimene.