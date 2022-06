Ristrutturazione Appartamento 60mq: Come Dividere il tuo Piccolo Spazio in Diverse Aree

Oggi andiamo a Torino per vedere da vicino un progetto incredibile firmato R3Architetti. L'oggetto della ristrutturazione è una casa di 60 mq che viene usata come alloggio privato in affitto su Airbnb. L'abitazione ha tutto il necessario per mettere a proprio agio una coppia che vuole scoprire la città. La cosa più interessante riguarda sopratutto il carattere storico dell'appartamento: le 3 voltine infatti risalgono al 1905 ed un tempo servivano per separare la casa in 3 aree separate!

Siete pronti per questo viaggio?!