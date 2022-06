homify 360°: le case moderne e la bioedilizia

Per la rassegna homify 360° di oggi abbiamo deciso di volare oltre oceano ed accompagnarvi in Costa Rica, splendido stato dell'America Centrale. Come avrete potuto leggere in molti, proprio in questi giorni si sta parlando di come il Costa Rica sia uno stato che utilizza il 100% di energie rinnovabili e completamente eco-friendly. Noi vi stiamo proprio per presentare un progetto che fa della bio-architettura il suo cavallo di battaglia.

Nata dall'idea dello studio Aroma Italiano Eco Design, specializzato in architettura sostenibile e bioedilizia, il progetto Bio Domus D.01 è stato in grado di coniugare linee architettoniche e concetti abitativi dell'architettura mediterranea e i principi fondamentali della bio-architettura. Ci troviamo davanti ad un lavoro di stile, realizzato nel totale rispetto della natura, una casa aperta, ospitale e dinamica che implementa materiali nobili ed ecocompatibili con una domotica innovativa e all'avanguardia.