Il bianco, il legno e la luce.. una triade vincente!

Una particolarità non ancora sottolineata e che caratterizza questo ambiente, è sicuramente il soffitto inclinato, dato dalla presenza di un tetto leggermente spiovente. Per un mood coerente e completo, anche il soffitto è in legno chiaro, così come le travi a vista che lo sorreggono.

L’intero ambiente di giorno è ricco di luce naturale proveniente dalle aperture laterali che danno accesso all’esterno. Di sera, invece, è dotato di uno strategico sistema di illuminazione, efficace ma sapientemente nascosto.. dove? Esattamente dietro le travi, proprio come mostrato nella foto. In questo modo l’armonia dell’ambiente non viene alterata da elementi disturbanti eppure, allo stesso tempo, se ne garantisce una corretta illuminazione.