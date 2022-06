Arredare low cost: come recuperare i vecchi mobili

Vogliamo arredare spendendo poco? Bene, oggi non vi consiglieremo una catena di negozi economica in alternativa alla famosa compagnia di arredamento svedese, ma andremo oltre. Se proprio vogliamo cercare di salvare i soldi del nostro piccolo portafoglio, non ci resta che una soluzione: alzarci le maniche della camicia e iniziare a dedicare del tempo al fai da te.

Ebbene sì, con il fai da te non c’è paragone che tenga in fatto di economia, ma non solo: se montare un mobile ci fa sentire soddisfatti di noi stessi, recuperarlo da un quasi sicuro viaggio diretto verso la discarica ci renderà ancora più orgogliosi. Recuperare significa anche creare! Con un pizzico d'inventiva possiamo davvero cambiare aspetto a quello che era un arredo fuori moda, ottenendo così un appartamento unico! Con le immagini di un'abitazione che ha visto all'opera Restyling Mobili di Raddi Federica, cercheremo di farvi vedere delle idee che mettono in pratica ciò che abbiamo appena detto.