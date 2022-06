Palermo : Appartamento Moderno di 120 m²

Ma facciamo un piccolo passo indietro e ritorniamo di nuovo all’ingresso, in particolare nel lato opposto al salone, per scoprire l’ala della casa dedicata alla zona pranzo e alla cucina. La pulizia delle linee caratterizza anche questo ambiente. Una lunga madia moderna percorre la parete alla sinistra della foto sospesa sotto la grande Tv. Nella parete opposta, invece, una grande armadiatura incassata fornisce una preziosa soluzione per la sistemazione di tovaglie e accessori vari, per non parlare della necessaria dispensa. La controsoffittatura ha lasciato spazio ad un tradizionale lampadario sospeso al centro di un moderno tavolo rettangolare. Da notare le due sedie a capotavola, diverse dal resto per stile e consistenza.. un dettaglio davvero speciale.