Come arredare un appartamento con soluzioni low cost

Se avete una piccola panca di legno non la gettate via! Per far spazio in bagno si può rinunciare al classico mobile bianco per avere tutto in comode ceste che a loro volta possono essere posizionate dove meglio si crede. Cosa pensate di questa soluzione?

Ed infine piante, vasi e fiori. Ci sono colori, profumi e sensazioni che solo un angolo verde in casa ci può regalare. Non rinunciateci mai, anche in bagno, in fondo la spesa è veramente irrisoria.

