6 architetti per 6 stili diversi!

Linee essenziali, superfici nette, il design per interni minimalista, come vediamo nelle immagini, si articola nella tensione tra la ricerca della semplicità e l'enfatizzazione delle esigenze funzionali, tra la valorizzazione del rapporto tra lo spazio, che assume un ruolo centrale, e i complementi di arredo, ridotti alle loro forme essenziali e primarie. Uno degli slogan principali e più famosi del minimalismo è quello coniato dall'architetto Ludwig Mies van der Rohe, e cioè Less is more .