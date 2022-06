8 fantastiche cucine moderne con isola!

Vorremmo regalare alla nostra cucina moderna un'isola caratterizzata da linee e rifiniture uniche, in grado di aggiungere un tocco speciale alla nostra casa? Costruiamola in muratura, così potremo personalizzarla come più preferiamo! Potremmo per esempio scegliere per la superficie del nostro blocco isola gli stessi materiali utilizzati per rivestire gli altri piano di lavoro della cucina. Oppure potremmo optare per soluzioni a contrasto, come vediamo in questa raffinata proposta dal gusto eclettico, in cui il rivestimento a mosaico nero lucido dell'isola dà vita a un intrigante gioco di rimandi e riflessi con l'acciaio della cappa e del frigorifero e il nero opaco dei pensili.

Con questa proposta termina qui il nostro libro delle idee dedicato alle cucine

