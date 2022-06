Come pulire le fughe del pavimento

È la fecola di patate l’ingrediente segreto. Come in molti altri casi davvero insospettabili, la fecola di patate si rivela anche in questa circostanza, un ottimo alleato. Questa sostanza si dimostra infatti invincibile contro lo sporco ostinato accumulatosi nel tempo all'interno delle fughe, anche per via del dislivello tra una mattonella e l'altra. Prima di cominciare con il processo di pulizia delle fessure, occorrerà che prepariate una soluzione composta da tre cucchiaini di fecola di patate da miscelare a un trecento centilitri circa di acqua ossigenata. Mescolate i due prodotti fino ad ottenere un mix cremoso e cominciate ad applicare la soluzione ottenuta lungo le fughe sporche. Per distribuire il composto aiutatevi con lo spazzolino precedentemente citato. A questo punto, lasciate agire il prodotto fino ad un paio d'ore e poi proseguite con la rimozione del composto e il risciacquo delle fessure. Per un risultato ottimale potete anche sfregare sulle fughe, aiutandovi con un panno umido, una soluzione a base di acqua e aceto che disinfetta in tutto in profondità.