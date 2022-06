I rubinetti per il bagno

Una delle decisioni più sofferte quando si è nel pieno della ristrutturazione di una casa è la scelta di quegli elementi che non verranno probabilmente cambiati per almeno una decina d'anni. La cucina, i sanitari per il bagno e le porte sono forse ciò che di più difficile ci sia da scegliere perché, una volta acquistati e montati, sarà difficile cambiarli. Oggi vogliamo parlarvi della rubinetteria, componente fondamentale nell'arredo bagno e in cucina, capace di dare un tocco di modernità (o classicità) all'interno dell'ambiente. Il rubinetto, il telefono e il soffione della doccia sono elementi importantissimi che, nonostante la loro indispensabilità, fungeranno anche come decorazione. Oggi ne abbiamo scelti cinque dal design moderno ed essenziale che porteranno nel vostro bagno stile e contemporaneità.