homify 360°: una villa a Forte dei Marmi

Voglia di mare e d'estate, voglia di brezza fresca, aperitivi sulla spiaggia e vacanze lunghe. Voglia di Riviera Toscana quella che magari il mare non è il massimo, ma che vede ogni estate approdare sulle sue coste sempre più turisti. Forte dei Marmi e Viareggio sono località da sempre molto in voga per chi vuole fare mare, vivere la notte e godersi qualche gita nell'entroterra. Le caratteristiche appena elencate rendono questa zona del litorale toscano una delle mete per vacanze più gettonate e chi vive questi luoghi può sicuramente godere dei benefici che il turismo estivo ha. Proprio qui, abbiamo deciso di scoprire il progetto di una splendida villa immersa nel verde. Una casa moderna e lussuosa, dall'arredamento classico ed elegante.