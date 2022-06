5 camere da letto favolose con bagno annesso

“Dormire è distrarsi dal mondo” diceva Jorge Luis Borges e non aveva tutti i torti. Il sonno è importante come l'alimentazione o l'attività sportiva, tutte componenti che determinano la qualità della vita. Non sembra quindi strano affermare che la camera da letto sia un luogo importante per la qualità del nostro vivere la casa. Ma in che modo progettarla? Cos'è importante in questo ambiente? Sicuramente un letto comodo e due comodini, un accesso diretto al bagno, una buona illuminazione artificiale, ma anche molta luce naturale non guasterebbe, e infine un guardaroba o un armadio capiente con il minimo ingombro.

Per chi in questo momento è a corto di idee ed ha necessità di cambiare completamente la camera da letto, abbiamo selezionato 5 proposte moderne proveniente da altrettanti progetti interessanti che vi descriveremo successivamente. Per ora “accontentiamoci” delle loro camere, molte delle quali con un bagno privato.