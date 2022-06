La vasca idromassaggio da esterno: tra comfort e benessere

Giardino, terrazzo, patio, cosa vi viene in mente se vi diciamo queste tre parole? Beh sicuramente lo spazio esterno della casa da riempire di piante, poltroncine e griglia per il barbecue e da sfruttare durante i mesi caldi dell'anno. Se volete aumentare il comfort di questa zona della casa potrete pensare di acquistare una vasca idromassaggio da esterno che vi aiuterà a ritrovare la pace e allontanare lo stress quando ancora le ferie sono lontane e la voglia di mare vi divora. Oggi vi presentiamo cinque differenti modelli, alcuni integrati alla piscina, altri singoli per chi non possiede abbastanza spazio per uno specchio d'acqua più grande.