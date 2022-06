Le più belle ville con giardino

Quando sarò ricco avrò una splendida villa con giardino in riva al mare, in campagna, in montagna : questo è più o meno il sogno della maggior parte di noi. Possedere una splendida villa con giardino è, nell'immaginario comune, uno dei lussi maggiori che ci si può permettere. Oggi vogliamo concederci qualche minuto per sognare ad occhi aperti guardando le splendide ville con giardino realizzate dai nostri architetti. Sei esempi di case spettacolari e che farebbe piacere possedere. Grandi, piccole, moderne o classiche, la caratteristica principale di queste abitazioni non è solamente il lusso, ma è la loro capacità di far invidia a chiunque, attraendo e seducendo chi le guarda grazie a linee eleganti di giorno e un impianto di illuminazione esterna che le fa risplendere di notte. Ve le mostriamo in tutta la loro bellezza qui di seguito.