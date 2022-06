Da Vecchio Magazzino a Sorprendente Appartamento Moderno

L'obiettivo della ristrutturazione oggetto del nostro articolo è stato quello di creare una casa per una famiglia, modificando quindi l’intera disposizione degli ambienti che era perfetta per gli uffici dell'ambasciata, ma per nulla conveniente per una famiglia con due bambini. I progettisti hanno terminato la ristrutturazione in soli 3 mesi, con un costo non superiore ai 400€/mq. Come vedremo, il risultato ottenuto è un'abitazione accogliete, luminosa ed elegante. Vediamola nel dettaglio.