Un appartamento moderno da copiare

La camera da letto è una deliziosa oasi di pace, in cui colori pastello e materiali accuratamente scelti si abbinano in modo sapiente. C'è spazio per il romanticismo, in questa casa super moderna, e la scelta dei tessuti per il letto e per le tende lo dimostra molto chiaramente, così come il quadro sulla parete di testata del letto. Quello che maggiormente colpisce è l'elemento in legno che fa da testiera e da comodino per entrambi i lati del letto; è un gesto deciso in un ambiente caratterizzato da toni soft e atmosfere romantiche e dà carattere alla stanza, ci piace!