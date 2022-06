Come restaurare un mobile con il fai da te: primi step per iniziare alla grande!

Dopo aver definito il nostro progetto, arriva una delle parti più importanti: procurarsi i ferri del mestiere! L'argomento potrebbe essere davvero infinito, quindi ci limiteremo ad elencare i materiali base pensati per il restauro di un mobile in legno in condizioni accettabili , giusto per avere un'idea del piccolo investimento iniziale che vale davvero la pena di intraprendere.

Prima di tutto se c'è una cosa che non dovrà mai mancare nella vostra cassetta degli attrezzi questa è la carta vetrata fine ( 120) : questo semplice elemento permette di rimuovere la vecchia vernice dal mobile senza danneggiarlo.

Ci sono poi i prodotti per ripristinare le parti mancanti del legno, colmare crepe e vuoti: si dividono in epossidici e legnoplastici. Per danni minori però, ci sono anche altri prodotti molto più semplici da utilizzare come lacche e pastelli, utili per fori di piccola entità come per esempio quelli provocati dai parassiti del legno.

Per la finitura, cera o gommalacca saranno infine irrinunciabili, anche per dare quel tocco in più che fa davvero la pregevolezza di un mobile restaurato.