Un progetto di ristrutturazione sensazionale in soli 66 mq!

Si può trasformare un'abitazione di una persona anziana in una residenza per una giovane coppia? Ebbene sì! Oggi ci occuperemo di una ristrutturazione esemplare di un appartamento che in soli 66 mq, dopo l’intervento, può vantare un secondo bagno e addirittura una camera per gli ospiti.

Le abitazioni degli anni Settanta prevedevano una distribuzione funzionale piuttosto rigida: ogni ambiente era una stanza a parte. Così, questo modo di progettare creava inevitabilmente degli spazi di disimpegno poco luminosi, come corridoi o ingressi a cui di fatto si dedicava una discreta parte dei metri quadri a disposizione. Gli appartamenti moderni in questo sono molto diversi, cercando di unire spazi diversi per creare un unico ambiente con molteplici funzioni. Per questo motivo, il primo passo da fare in casa è quasi sempre procedere con la demolizione delle pareti interne per riprogettare la disposizione dei vani. Questi lavori, in genere, richiedono abbastanza tempo e vanno pensati bene. Se non si vuole procedere con un intervento così complesso, la sola demolizione del muro che divide la cucina dal soggiorno può essere un buon punto d'inizio.